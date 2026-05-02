Sociedade

Dia aberto no canil/gatil municipal da Guarda

2 Maio, 2026
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Luís Martins

O canil/gatil municipal da Guarda está de portas abertas, este sábado, para que os cidadãos possam visitar o espaço e conhecer os animais que se encontram para adoção.

Durante a manhã decorre uma sessão prática de treino canino orientada por Miguel Pontes e o workshop ‘Brinquedos para Cães e Gatos’ dinamizado por Ana Lourenço, da Associação Pelas Patas Felizes.

No período da tarde terá lugar a palestra ‘Primeiros Socorros Básicos em Animais de Companhia’. Maria João Beirão, do Hospital Veterinário Animalvet, vai falar sobre situações de emergência mais comuns e as medidas imediatas que qualquer tutor pode adotar para ajudar o seu animal até receber assistência. A participação é livre mediante inscrição prévia.

Sobre o autor

Luís Martins

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom