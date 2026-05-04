Guarda FC, Aguiar da Beira, Vila Cortês e Fornos nas meias-finais da Taça de Honra da AF Guarda

Os quartos de final da Taça de Honra da Associação de Futebol da Guarda (AFG) decorreram no feriado e fim de semana e resultaram no apuramento do Guarda FC, Aguiar da Beira, Fornos de Algodres e Vila Cortês do Mondego, todas equipas da Iª Liga Distrital.

Na sexta-feira, o Trancoso perdeu em casa com o Fornos de Algodres por 3-1. Os fornenses seguem para as meias finais, onde vão defrontar a equipa de Vila Cortês do Mondego, que foi ganhar 3-o ao campo do Pinhelenses, formação da IIª Liga.

Também no domingo, o Gonçalense, também da IIª Liga, perdeu 1-0 na receção ao Aguiar da Beira, que vai agora jogar com o Guarda FC. Isto porque os campeões distritais em título receberam e venceram o São Romão por 2-0.

As meias finais terão lugar no dia 10 de maio, com os jogos Guarda FC-Aguiar da Beira e Fornos de Algodres-Vila Cortês. Já a final está marcada para o dia 13, no estádio municipal de Seia, e vai ter transmissão em direto no Canal 11.