António Fidalgo profere última lição na UBI na quarta-feira

António Fidalgo, antigo reitor da Universidade da Beira Interior (UBI), profere esta quarta-feira a última lição.

Professor catedrático, António Fidalgo ingressou na academia em 1991, como professor auxiliar do Departamento de Sociologia e Comunicação. Em 2000 fundou a Faculdade de Artes e Letras l Universidade da Beira Interior , a que presidiu até 2008.