António Fidalgo profere última lição na UBI na quarta-feira

António Fidalgo, antigo reitor da Universidade da Beira Interior (UBI), profere esta quarta-feira a última lição.
Professor catedrático, António Fidalgo ingressou na academia em 1991, como professor auxiliar do Departamento de Sociologia e Comunicação. Em 2000 fundou a Faculdade de Artes e Letras l Universidade da Beira Interior, a que presidiu até 2008.
Foi eleito reitor da UBI em 2013, tendo sido reconduzido em 2017 para o segundo mandato, que terminou em 2021. Subordinada ao tema “Universidade como vocação”, a última lição de António Fidalgo tem lugar num dos seus espaços de aula preferidos, o anfiteatro 2.12 (Polo I), pelas 11 horas.
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