Encontro i3S BSE esta quarta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo

A vila de Figueira de Castelo Rodrigo recebe, esta quarta-feira, o encontro i3S BSE – Incubadora Itinerante para o Empreendedorismo de Impacto nas Beiras e Serra da Estrela.

A atividade vai reunir municípios, empresas e empreendedores com o objetivo de criar soluções reais para os desafios dos diferentes concelhos da Comunidade Intermunicipal Região Beiras e Serra da Estrela e promover o desenvolvimento económico e social do território. Durante o encontro, que terá lugar no Pavilhão dos Desportos, serão apresentados projetos de empreendedorismo, realizados laboratórios de capacitação e momentos de “matching” e “networking”. No final será assinada a Carta Compromisso com o território.