Sociedade

Encontro i3S BSE esta quarta-feira em Figueira de Castelo Rodrigo

6 Maio, 2026
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Escrito por ointerior

A vila de Figueira de Castelo Rodrigo recebe, esta quarta-feira, o encontro i3S BSE – Incubadora Itinerante para o Empreendedorismo de Impacto nas Beiras e Serra da Estrela.
A atividade vai reunir municípios, empresas e empreendedores com o objetivo de criar soluções reais para os desafios dos diferentes concelhos da Comunidade Intermunicipal Região Beiras e Serra da Estrela e promover o desenvolvimento económico e social do território. Durante o encontro, que terá lugar no Pavilhão dos Desportos, serão apresentados projetos de empreendedorismo, realizados laboratórios de capacitação e momentos de “matching” e “networking”. No final será assinada a Carta Compromisso com o território.

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