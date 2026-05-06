Sp. Covilhã empata na despedida de Igor Araújo

Sporting da Covilhã e Amora cumpriram calendário, na sexta-feira, na última jornada da fase manutenção/descida da Liga 3 e fecharam a época com um empate a uma bola.

A partida representou também a despedida de Igor Araújo, guarda-redes de 39 anos do Covilhã, que deixa os relvados após 20 épocas ao serviço dos serranos. Com a permanência assegurada na jornada anterior, os locais entraram a meio gás e deram a iniciativa do jogo aos visitantes, já despromovidos. E o Amora quase marcou logo aos 2’, mas Mauro Antunes, em excelente posição, atirou ao lado. Pouco depois, Renzo Trotta isolou Ednilson Furtado, mas o avançado não conseguiu ultrapassar o guardião da casa. Aos 20’ aconteceu um momento simbólico, com Igor Araújo a ser substituído por Gustavo Galil, titular habitual. Na saída, o guarda-redes teve direito a guarda de honra feita por todos os intervenientes no jogo.

Retomado o encontro, só perto do intervalo o perigo voltou a rondar as balizas, mas os remates de Carlos Balsa, para os locais, e de Ednilson Furtado, pelos forasteiros, saíram ao lado. No segundo tempo, o ritmo aumentou e as equipas mostraram vontade de vencer. Aos 59’, Gustavo Galil defendeu um remate rasteiro de Dino Semedo e, na resposta, Cheikh Niang acertou nas malhas laterais da baliza do Amora aos 70’. Os visitantes acabaram por marcar aos 80’, por Ednilson Furtado, mas os covilhanenses empataram aos 92’, por Niang, num final de partida frenético. O serrano Carlos Balsa tinha sido expulso aos 90’ e aos 93’, Afonso Costa acertou no poste e perdeu uma grande ocasião para o Amora triunfar na Serra da Estrela.