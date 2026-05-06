Desporto

Leonor Carvalho consegue bronze no Nacional de Infantis de Karaté

6 Maio, 2026
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Escrito por Luís Martins

A Associação de Karaté Shotokan da Guarda (AKSG) participou, no fim de semana, em Albufeira, no Campeonato Nacional de lnfantis, Iniciados e Juvenis.

Leonor Carvalho foi a melhor representante da comitiva guardense ao conseguir a medalha de bronze em kata infantil. Participaram ainda Rita Costa, Rafael Chorão e José Tomás, que não alcançaram lugares de pódio, mas tiveram prestações positivas. A prova contou com cerca de 500 karatecas, em representação de cerca de 30 clubes a nível nacional.

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