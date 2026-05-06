Leonor Carvalho consegue bronze no Nacional de Infantis de Karaté

A Associação de Karaté Shotokan da Guarda (AKSG) participou, no fim de semana, em Albufeira, no Campeonato Nacional de lnfantis, Iniciados e Juvenis.

Leonor Carvalho foi a melhor representante da comitiva guardense ao conseguir a medalha de bronze em kata infantil. Participaram ainda Rita Costa, Rafael Chorão e José Tomás, que não alcançaram lugares de pódio, mas tiveram prestações positivas. A prova contou com cerca de 500 karatecas, em representação de cerca de 30 clubes a nível nacional.