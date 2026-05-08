Filmes vencedores do CineEco voltam a ser transmitidos em Seia

Os filmes premiados na última edição do CineEco vão regressar a Seia com sessões públicas e gratuitas nestes meses de maio, junho e julho, no âmbito da iniciativa ECOS. O programa organiza-se em seis eixos temáticos, da antropologia ambiental aos ciclos da água e comunidade, passando pela identidade, pelo território, pela memória e pelo ativismo.

A primeira exibição está marcada para terça-feira, 12 de maio, com “Katwe”, produção do Uganda e da Suécia distinguida com o Prémio Antropologia Ambiental. Seguem-se, a 19 de maio, seis curtas e médias metragens reunidas sob o tema “Metamorfoses e Identidade”, entre as quais “Cão Sozinho”, “Martha” e “O Último Pastor de Sabugueiro”.

Em junho, o programa prossegue com “Enquanto o Céu Não Me Espera”, do Brasil, vencedor do Prémio Camacho Costa, que será exibido no dia 9. Uma semana depois, a proposta “Memória, Activismo e Futuro” junta “Não Haverá Mais História Sem Nós”, Menção Honrosa Longa em Língua Portuguesa, e “Vânia e Valéria”, Prémio Educação Ambiental.

O Grande Prémio Ambiente, “The Town That Drove Away”, será exibido a 14 de julho. O documentário polaco, realizado por Grzegorz Piekarski e Natalia Pietsch, acompanha a transição dos habitantes da ancestral Hasankeyf para uma nova cidade, depois de o território ter ficado submerso com a entrada em funcionamento de um grande projecto hidroeléctrico. Na mesma noite será exibido “Plastic Surgery”, distinguido com o Prémio Curta/Média Internacional.

O ciclo termina a 21 de julho, com filmes dedicados aos ciclos da água e à comunidade. O programa inclui “Sukande Kasaká”, Prémio Valor da Água, “Headland”, Menção Honrosa Valor da Água, e “Porta-te Bem”, Menção Honrosa Panorama Regional.

A próxima edição do CineEco decorre de 9 a 17 de outubro, em Seia.