Câmara do Sabugal entrega compostores domésticos

O município do Sabugal tem a decorrer, até 31 de maio, o período de inscrições para entrega gratuita de compostores domésticos aos residentes nas freguesias do concelho.

Com capacidade para 300 litros, este recipiente é gratuito e vai permitir que cada sabugalense possa compostar os resíduos alimentares produzidos em casa. O objetivo é promover «uma rede de infraestruturas que permitem a recolha seletiva de biorresíduos através da recolha de proximidade na sede de concelho e da reciclagem na origem, por compostagem doméstica, nas restantes freguesias», adianta a autarquia. Os resíduos alimentares serão depois compostados e transformados num fertilizante natural para uso próprio que será usado nas hortas, jardins ou terrenos agrícolas dos aderentes.