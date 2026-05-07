António Fidalgo presta «última lição» na UBI

A comunidade escolar da UBI prestou uma homenagem ao professor António Fidalgo, antigo reitor da Universidade da Beira Interior, pela «última lição». Segundo comunicado da Universidade da Beira Interior, «por essa altura, a UBI já era o amor da minha vida (profissional)», foi uma das mensagens que o Professor deixou aos alunos, neste que sempre foi o «seu espaço preferido para lecionar», adianta a instituição.

Professor catedrático, António Fidalgo ingressou na academia em 1991, como professor auxiliar do Departamento de Sociologia e Comunicação. Em 2000 fundou a Faculdade de Artes e Letras l Universidade da Beira Interior, a que presidiu até 2008.

Foi eleito reitor da UBI em 2013, tendo sido reconduzido em 2017 para o segundo mandato, que terminou em 2021. Subordinada ao tema “Universidade como vocação”, a última lição de António Fidalgo tem lugar num dos seus espaços de aula preferidos, o anfiteatro 2.12 (Polo I), pelas 11 horas.