Exposição em Celorico da Beira mostra trabalhos de alunos sobre o 25 de Abril

O Centro Cultural de Celorico da Beira acolhe, até 20 de maio, a exposição “Cravos de abril – Desafio Artístico Escolar”.

A mostra de trabalhos artísticos resulta de um desafio lançado pelo município aos alunos do 2º ciclo e secundário do Agrupamento de Escolas local sobre o 25 de abril. Os resultados agora patentes caracterizam o olhar e a reflexão da comunidade escolar sobre uma das datas mais impactantes da História de Portugal, materializados na criação de cravos, símbolo máximo da Revolução, utilizados nestas obras artísticas, como elemento principal ou complementar.

Com esta iniciativa, o município pretendeu «promover a expressão plástica e, acima de tudo, despertar nestas crianças e jovens a consciencialização da importância da Revolução dos Cravos que derrubou as amarras opressivas da ditadura e conquistou a liberdade e a democracia para o povo português», realça a autarquia.