PJ detém homem por tentativa de homicídio no Fundão

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, deteve esta quarta-feira, um homem pela presumível autoria de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, cometido no passado dia 24 de abril, no Fundão.

Segundo o comunicado da PJ, o agressor «encontrou a vítima, nessa noite, junto a um “Grab’n Go”, e esfaqueou-a, em virtude de uma disputa anterior, com origem num envolvimento amoroso com a sua ex-namorada. A vítima ficou com lesões nas mãos e braços e foi atingida, com gravidade, num pulmão, encontrando-se internada em unidade hospitalar, mas já livre de perigo».

O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.