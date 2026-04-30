Sangue Suor no Café Concerto esta quinta-feira

A música regressa ao Teatro Municipal da Guarda (TMG) esta semana com dois concertos.

O primeiro realiza-se esta quinta-feira (22 horas) no café-concerto e tem como protagonistas os Sangue Suor, grupo constituído por Rui Rodrigues, Susie Filipe e Ricardo Martins que apresentam o álbum “Salto”.

Trata-se de três bateristas que se propõem «desconstruir» o próprio conceito de “baterista”. O seu primeiro trabalho discográfico tem seis temas e conta com a participação de Surma na música “Para a Frente”.