Reflexo Imperfeito celebra Abril em Trancoso e Pinhel

No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o grupo Reflexo Imperfeito vai subir ao palco em Trancoso e Pinhel, levando ao público um espetáculo que cruza música e poesia, num registo intimista e evocativo da liberdade.

A primeira atuação está marcada para sexta-feira (21h30), no Convento de São Francisco, em Trancoso. No dia seguinte, 25 de Abril, à mesma hora, o grupo apresenta-se no auditório da Câmara de Pinhel. Constituído por Albino Bárbara, Alexandre Gonçalves, Daniel Lucas, Luís Baptista-Martins e Pedro Correia, o projeto propõe uma experiência artística que alia palavras, sons e emoções, num diálogo entre poesia e música, onde vozes, teclas e cordas se entrelaçam para dar corpo a um espetáculo sensível e envolvente. «Mais do que um concerto, trata-se de um momento de partilha e reflexão, evocando os valores de Abril através da arte», refere o grupo. Os dois espetáculos têm entrada livre.