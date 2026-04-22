“Anónimos de Abril” na Casa Municipal da Cultura de Seia

O espetáculo “Anónimos de Abril” chega esta quarta-feira (21h30) à Casa Municipal da Cultura de Seia.

O projeto musical formado por Rogério Charraz, José Fialho Gouveia e Joana Alegre interpreta canções originais e inéditas que procuram registar na memória coletiva o nome de mulheres e homens «que tiveram a coragem e a ousadia de enfrentar e fragilizar o regime que durante 48 anos oprimiu os portugueses». No concerto, cada um dos protagonistas tem direito a uma canção inspirada na sua história, com letras de José Fialho Gouveia, músicas de Rogério Charraz, que junta a sua voz à de Joana Alegre.