Noiserv celebra 20 anos de carreira no TMG com “7305”

No ano em que assinala duas décadas de carreira, Noiserv atua esta quinta-feira (21h30) no grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) para apresentar o seu quinto disco de estúdio, “7305”.

O título, que traduz em dias os 20 anos do percurso do músico, serve de mote para um espetáculo que reafirma a sua identidade única no panorama da música independente portuguesa. Conhecido pelo virtuosismo com que manipula sintetizadores, “loops” e instrumentos de brincar, o “homem-orquestra” Noiserv – o alter ego musical de David Santos – propõe um encontro intimista que percorre a sua vasta obra, da canção pura à composição para cinema e teatro.

Do seu currículo consta o bem sucedido disco de estreia “One hundred miles from thoughtlessness” (2008), o EP “A day in the day of the days” (2010), o álbum “Almost Visible Orchestra”, que foi distinguido como melhor disco de 2013 pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) e, em 2016, o longa-duração “00:00:00:00” e “Uma Palavra Começada Por N” (2021), o seu primeiro trabalho inteiramente em português.

Criado em meados de 2005, o projeto Noiserv é considerado um dos mais criativos e estimulantes da música pop portuguesa das últimas décadas. Desde então realizou mais de quatro centenas de concertos em Portugal e no mundo, bem como uma série colaborações em teatro e cinema.