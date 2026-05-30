Frankie Chavez no café-concerto do TMG com entrada gratuita

O Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe no sábado (22 horas) o músico Frankie Chavez para um concerto com entrada gratuita.

Desde a sua estreia em 2010, o artista tem-se afirmado como uma das figuras mais relevantes da nova geração, com um percurso marcado pelo cruzamento entre folk, blues e rock, tendo a guitarra como elemento central da sua linguagem artística. Ao longo da carreira, Frankie Chavez tem explorado diferentes universos sonoros e colaborações, incluindo o projeto “Miramar” com Pedro “Peixe” Cardoso, além de trabalhos a solo como Alcântara (2023), o seu primeiro disco em português.