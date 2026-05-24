Orfeão da Covilhã iniciou comemorações do centenário

O Orfeão da Covilhã está a celebrar, até 9 de julho, o centenário da sua fundação com concertos, exposições, iniciativas culturais, ações ambientais, como a plantação de 100 árvores na Serra da Estrela, em setembro, seguida da plantação da “árvore do centenário”.

A celebração começou com um intercâmbio com o Conservatório de Sabadell, de Espanha, e vai também contemplar uma exposição alusiva à efeméride, no Museu da Covilhã, o concerto oficial do aniversário, em novembro, as “Janeiras do Centenário” e um concerto de encerramento a 9 de junho de 2027. Já no âmbito do Festival Wool deste ano, vai ser pintado um mural na parede do edifício que fica em frente à sede do Orfeão, que foi fundado em 1926, na sequência da vinda à Covilhã do Orfeão de Santarém.