Sporting CP e SCU Torreense jogam hoje a final da Taça de Portugal

Sporting CP e SCU Torreense disputam esta tarde, a final da Taça de Portugal.

O encontro está marcado para as 17h15, no Estádio Nacional, no Jamor, com transmissão na RTP1.

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou António Nobre como árbitro da partida, acompanhado pelos assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira. No VAR estará Pedro Ferreira.

O Sporting entra como favorito à conquista do troféu, enquanto o Torreense procura surpreender e conquistar o primeiro grande título da sua história na prova. A formação de Torres Vedras disputa apenas a segunda final da Taça de Portugal, depois da presença em 1956, ano em que foi derrotada pelo FC Porto por 2-0.

O Sporting vai participar pela 32.ª vez no jogo decisivo e conta com 18 troféus conquistados.