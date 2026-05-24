Município de Seia apoia corporações de bombeiros com três novas viaturas

A Câmara Municipal de Seia adquiriu três viaturas de combate a incêndios florestais para as três corporações de bombeiros do concelho senense – Loriga, São Romão e Seia.

Estes veículos integram um conjunto de investimentos «cruciais identificados pela autarquia, visando o reforço da capacidade operacional dos agentes de proteção civil e da resposta às ocorrências em todo o território», assevera o presidente da Câmara de Seia. Luciano Ribeiro garante que o reforço dos meios de proteção civil são uma «prioridade», de modo a assegurar uma resposta «permanente às necessidades das populações».

Financiados pelo programa Centro 2030, através de candidaturas submetidas pelas corporações, estes equipamentos são comparticipados em 85 por cento pelo FEDER, até ao montante máximo elegível de 250 mil euros por veículo, assumindo a autarquia os restantes 15 por cento, correspondentes à componente nacional.