Jesús David Peña ganha na Guarda e conquista GP Beiras e Serra da Estrela

O colombiano Jesús David Peña (Efapel Cycling) foi o grande vencedor da oitava edição do Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela, que terminou este domingo na Guarda.
O cicista venceu ao sprint a terceira e última etapa da prova, de 186,2 quilómetros, que ligou Gouveia à cidade mais alta e incluiu a subida à Torre, na Serra da Estrela, e conquistou a camisola amarela ao espanhol Iván Cobo.
Marcada por um infernal e desgastante carrossel montanhoso, a tirada foi decisiva para o “top ten” final, um vez que os três primeiros a cortar a meta na Guarda subiram ao pódio da geral. Assim, o francês Alexis Guérin (Anicolor-Campicarn) foi segundo, a dois segundos do vencedor, e o veterano italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali) foi o terceiro. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.
Deixe comentário