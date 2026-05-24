Hoje é Dia Municipal do Bombeiro em Seia

A Câmara de Seia assinala este domingo o Dia Municipal do Bombeiro, uma iniciativa promovida em parceria com as corporações de Loriga, São Romão e Seia para homenagear os voluntários do concelho.

O programa tem início às 15 horas, junto ao Monumento ao Bombeiro, na cidade senense, com a deposição de uma coroa de flores. Segue-se um desfile apeado e motorizado pelas principais artérias de Seia.

As comemorações terminam com uma sessão solene na Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Seia, durante a qual serão entregues novos equipamentos às três corporações de bombeiros do concelho, num investimento «que traduz o compromisso da autarquia com o reforço das capacidades operacionais e das condições de trabalho dos bombeiros voluntários», adianta o município.

Instituído em 2017, o Dia Municipal do Bombeiro constitui um momento de valorização pública da missão dos bombeiros, destacando o seu profissionalismo, disponibilidade permanente e elevado sentido de serviço público.

«A iniciativa pretende igualmente sensibilizar a comunidade para a importância do voluntariado e para o papel insubstituível que estas instituições desempenham na proteção civil, na prevenção e combate aos incêndios, no socorro às populações e na resposta às mais diversas situações de emergência», lembra a Câmara de Seia.