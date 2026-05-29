Rafael Toral, Nils Petter Molvaer, Quinteto Violado e Nicola Conte no Guarda In Jazz

A programação do Guarda In Jazz já foi divulgada. O evento decorre de 7 a 12 de julho na Esplanada do Café Concerto e na Alameda de Santo André.

Assim sendo, ao palco do Café Concerto vão subir os portugueses Rafael Toral (7 de julho), Carlos Barreto Lokomotive (8 de julho), e o trompetista norueguês Nils Petter Molvaer.

Nos dias seguintes o espetáculo muda-se para a Alameda de Santo André onde vai estar a decorrer o Guarda Wine Fest. Dia 10 de junho atua o brasileiro Quinteto Violado; segue-se o italiano Nicola Conte (na foto) e os portugueses Coimbra Jazz Ensemble.

Durante todos os dias, os concertos do festival Guarda In Jazz, começam pelas 21 horas.