Ensemble Orquestral da Beira Interior no TMC~

O Teatro Municipal da Covilhã (TMC ~) recebe na sexta-feira (21h30) o concerto “Titã”, protagonizado pelo Ensemble Orquestral da Beira Interior, sob direção musical de Bruno Borralhinho.

O recital propõe a interpretação da Sinfonia n.º 1 de Gustav Mahler, na versão de Klaus Simon, obra considerada uma das mais ambiciosas do repertório sinfónico, marcada pela transição entre a natureza e a tragédia humana. Integrado no projeto BEYRA Laboratório Artístico, o espetáculo acontece no âmbito de uma plataforma dedicada à formação e profissionalização de jovens músicos da Beira Interior, promovendo a criação e circulação artística na região.