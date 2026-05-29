Guarda Ativa.Mente no fim de semana no Parque Urbano do Rio Diz

A cidade mais alta acolhe no fim de semana o evento Guarda Ativa.Mente, que contempla mais de 70 atividades desportivas e de bem-estar para todas as idades.

As iniciativas vão decorrer no Parque Urbano do Rio Diz, piscinas municipais e na Ecovia. A abertura desta edição será simbolicamente assinalada, no sábado (10 horas), com a apresentação do mural “A Altura do Instante”, da autoria de Desy CXXIII, no Parque Urbano do Rio Diz, junto à pista de “dirt jumping”, e com a inauguração da estação “work out” (11 horas), no parque das piscinas municipais. No fim de semana realiza-se ainda a Feira de Desporto e Saúde e a final nacional do Gira Vólei no Parque Urbano do Rio Diz. O Guarda Ativa.Mente é promovido pela autarquia, em parceria com coletividades, ginásios e instituições da cidade.