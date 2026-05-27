150 atletas participam no MoveCERCIG’26

A CERCIG – Cooperativa para Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados da Guarda organiza, esta quinta-feira, o IV MoveCERCIG’26 – Arte e Desporto Inclusivo no Parque Urbano do Rio Diz, na cidade mais alta.

Cofinanciada pelo IDIPD e realizada anualmente, a atividade é já uma referência no panorama do desporto inclusivo, sendo atualmente o maior evento do género realizado na Guarda, contando com a participação de mais de 150 atletas oriundos de diferentes instituições sociais dos distritos da Guarda e Castelo Branco. Durante a manhã terão lugar provas de corta-mato, BTT e Boccia, realizando-se à tarde (13h45), no Centro de Desporto Cultura e Solidariedade Social do Pinheiro, a entrega dos prémios, atuações artísticas, nomeadamente do grupo de dança da CERCIG “Sem Limites”, e animação musical.