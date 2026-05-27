Fernão Joanes pôs à prova alguns dos melhores jovens pilotos europeus

O Crossódromo Internacional das Lajes, em Fernão Joanes (Guarda), voltou a receber no fim de semana alguns dos melhores pilotos do MX juvenil europeu para a terceira e última ronda da zona Sudoeste da competição da FIM Europa.

Num traçado técnico, com excelentes condições, o espanhol Ginés Alacid (KTM) dominou as duas mangas de 65 cc. Entre os pilotos portugueses Duarte Monteiro (Yamaha) pontuou graças a um 19º posto na primeira manga e Gonçalo Costa (Yamaha) somou os 3 pontos correspondentes ao 18º lugar na segunda corrida. Em EMX85 venceu o francês Ryan Lustenberger (KTM), graças ao triunfo na segunda manga. O melhor português nesta categoria foi Guilherme Gomes (KTM) com um 22º lugar na primeira manga e o 9º na segunda. Teve ainda lugar, integrada no programa do fim de semana, uma prova de MX Open extracampeonato, com David Braceras (Triumph) e Manuel Carreras (GasGas) a ocuparem sempre os dois primeiros postos, por esta ordem (ambos em motos de MX2). Martim Palma (Ducati) cotou-se como o melhor piloto luso e entre as MX1, com dois terceiros lugares, enquanto Tomás Santos (KTM, MX2) e André Sérgio (Honda, MX1) fecharam o top 5 da geral, seguidos pelo melhor piloto de MX125 Jr., Bernardo Pinto (Yamaha).

A prova foi organizada pela Associação Cultural e Recreativa (ACR) de Fernão Joanes, com o apoio da Câmara da Guarda, IPDJ, La Vie Guarda e, pela primeira vez, do Turismo do Centro, além de patrocinadores locais.