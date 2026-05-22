Ciclismo: Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela começa esta sexta-feira

Vai hoje para a estrada uma das mais importantes competições do calendário velocipédico com a realização da 8ª edição do Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela. A prova que vai atravessar os 16 concelhos da região é organizada pela Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB), num percurso superior a 550 quilómetros, ligando a Mêda à cidade da Guarda.

Até domingo, o pelotão formado por 20 equipas, incluindo formações do ranking União Ciclista Internacional (UCI), com 7 países representados: Portugal, Espanha, Colômbia, Argélia, Roménia, Kosovo e Emirados Árabes Unidos, vai passar pelos municípios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso são as autarquias envolvidas numa prova dividida em três etapas.

A primeira tirada, de 192 quilómetros, parte da cidade da Mêda e atravessa os concelhos de Pinhel, Trancoso, Figueira de Castelo Rodrigo, Almeida e Celorico da Beira, antes da chegada a Fornos de Algodres.

A segunda etapa tem início no Sabugal e vai percorrer 174 quilómetros até ao Fundão, passando por Sortelha, Belmonte, Penamacor, Castelo Novo e Alpedrinha.

A derradeira etapa, considerada a “etapa rainha”, começa em Gouveia e termina no centro da cidade da Guarda (Jardim José de Lemos). A subida à Torre (2.000 metros), na Serra da Estrela, promete ser o ponto alto da competição e decisivo para a definição do vencedor, num percurso que inclui passagem por Manteigas, Covilhã e Seia.