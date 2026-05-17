A equipa de sub-16 masculinos da Escola Desportiva Guarda UP ficou a uma vitória do acesso à Final Four Nacional da Taça Nacional de Basquetebol de sub-16 masculinos.
Este fim-de-semana a equipa Guardense venceu ao BC Vila Real por 79-55.
O treinador da equipa, Daniel Branquinho lembra que é a «primeira geração a conquistar o acesso ao campeonato nacional da modalidade».
Guarda UP vence ao Vila Real por 79-55
A equipa de sub-16 masculinos da Escola Desportiva Guarda UP ficou a uma vitória do acesso à Final Four Nacional da Taça Nacional de Basquetebol de sub-16 masculinos.
Deixe comentário