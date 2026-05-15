Sabugal recebe etapa do Nacional Jovem de Clubes

A cidade do Sabugal recebe no sábado uma prova de triatlo jovem da Federação da modalidade.

A competição vai decorrer na praia fluvial da Devesa, nos passadiços junto ao rio Côa, Avenida Infante D. Henrique, Rua da Devesa e Rua do Rio Côa. Integrada no Campeonato Nacional Jovem de Clubes, esta prova de resistência combina três disciplinas: natação, ciclismo e corrida, estando prevista a participação superior a 300 atletas. A jornada é organizada pelo município do Sabugal, com o apoio técnico da Federação de Triatlo de Portugal, e insere-se no plano de atividades da Estação Náutica do Alto Côa.