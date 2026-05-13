Sub15 do Lameirinhas perdem pela margem mínima na Golegã

Os sub15 do GDR Lameirinhas, da Guarda, perderam pela margem mínima (4-3) no arranque a segunda fase da Taça Nacional de futsal do escalão.

No sábado, os jovens guardenses deram luta no pavilhão municipal da Golegã, onde defrontaram a Casa do Benfica local. Os golos do Lameirinhas foram marcados por Vasco Inácio, que bisou, e Rodrigo Silva, já perto do apito final. É a primeira vez que uma equipa da Guarda alcança esta fase competitiva. O Lameirinhas disputa a Série 1 com o Sporting de Braga, Matosinhos FC e a Casa do Benfica da Golegã. O Lameirinhas recebe o Sporting de Braga este sábado (16 horas) no pavilhão gimnodesportivo do Inatel e, no dia 24, jogará em Matosinhos. A segunda volta começa a 31 de maio, com o Golegã a defrontar os guardenses na cidade mais alta. A segunda fase da Taça Nacional é disputada por 12 clubes, divididos por três séries de quatro clubes cada, distribuídos de acordo com a sua localização geográfica.