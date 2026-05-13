Nelson Santos e Célia Neto em destaque no Estrela Grande Trail

Mais de mil atletas aceitaram o desafio do 11º Estrela Grande Trail, que decorreu no fim de semana sob condições atmosféricas muito instáveis.

Nelson Santos (Runners Demo) e Célia Neto (Pegasus OCR Proteam) foram os grandes vencedores da “prova rainha”, o Estrela Grande Trail 105 Kms. Paulo Delgado, do Clube de Montanhismo da Guarda, foi 11º da geral. O Estrela Grande Trail Orion Belt 50K foi ganho por Mário Fonseca (JIV-Trail), com o guardense Luís Vendeiro (EDV-Viana Trail) a terminar na segunda posição. Hélio Costa (AD Manteigas) foi 20º. Sílvia Santos (CA Ferreira do Zêzere) foi a melhor atleta feminina nesta distância. O espanhol Lucas Hernandez (Fuga Mountain Club) venceu a corrida de 35 quilómetros, concluída na sexta posição pelo manteiguense Emanuel Lucas (Grupo BTT Manteigas). Mary Vieira (Saca Trilhos Anadia) ganhou em femininos. Por último, Paulo Martins (GDR São Francisco da Serra) foi o mais rápido na distância mais curta, de 15 quilómetros. André Lopes (Grupo BTT de Manteigas) foi o melhor atleta da região nesta prova ao terminar no 13º lugar da geral. Cátia Santana (Alandroal United Runners) venceu em femininos.

Este ano, a prova de “trail running” teve seis percursos com diferentes níveis de dificuldade e distâncias de 105, 71, 50, 35, 15 e 6 quilómetros, utilizando muitos trilhos que fazem parte das pequenas rotas existentes no Parque Natural da Serra da Estrela. A competição foi promovida pela Estrela Outdoor Events, com o apoio do município de Manteigas.