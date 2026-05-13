Cariense Ana Caramelo é a primeira campeã nacional

Ana Caramelo (Matos Mobility-Flexaco-IHS) e João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) são os primeiros campeões nacionais de ciclismo virtual ou “cycling eSports”. Os títulos foram atribuídos no sábado, na final do primeiro campeonato oficial desta modalidade, que se realizou no Porto, no “Cycling District”, espaço parceiro da Federação Portuguesa de Ciclismo na organização do calendário nacional de eSports para 2026.

A ciclista natural de Caria (Belmonte) destacou-se entre as 10 finalistas femininas e venceu o desafio. Ana Caramelo superou Liliana Almeida, vice-campeã nacional, e Ana Frias, terceira classificada. No setor masculino, o primeiro pódio da modalidade foi constituído por João Matias, seguido do colega de equipa Daniel Dias, com Nuno Torres a terminar na terceira posição. No final da prova, Ana Caramelo realçou a conquista, afirmando que «é sempre muito bom poder fazer parte da história ao nível do “cycling eSports”. Agora, em parceria com a Federação Portuguesa de Ciclismo, que tornou esta competição oficial, tudo ganha uma nova dimensão».