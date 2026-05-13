Guarda foi quarta na Liga de Bronze do Torneio Interassociações de Futebol de 9

A seleção feminina sub14 da Guarda foi quarta classificada na Liga de Bronze do Torneio Interassociações de Futebol 9, que decorreu no distrito de Bragança entre os dias 8 e 10 de maio.
Além da fase final desta liga, a competição acolheu ainda as eliminatórias finais das Ligas de Ouro e Prata, envolvendo as seleções das 22 associações distritais e regionais. Na Liga de Ouro, a vitória foi para a Associação de Futebol do Porto. Na final, após uma igualdade a uma bola com a AF Algarve, as portuenses levaram a melhor no desempate por grandes penalidades, Já na Liga de Prata a AF Braga bateu a Coimbra por 1-0. Na Liga de Bronze, ganha pela formação de Beja, as guardenses entraram a perder na primeira eliminatória frente a Viana do Castelo por 2-1. No sábado, a Guarda foi novamente derrotada, desta vez por Castelo Branco por 3-0. A única vitória foi conseguida no último dia do torneio, frente a Portalegre por 2-0.
