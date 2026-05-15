Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro retomou atividade

A Comissão Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Centro (CRGIFR Centro) iniciou, no passado dia 7, uma nova etapa da sua atividade como instrumento e contributo para melhorar a redução da incidência dos incêndios na região.

Esta entidade não reunia desde setembro de 2023 e vai passar a reunir, nos termos da lei e do seu regimento, quatro vezes por ano, tendo sido agendada para 16 de setembro a próxima reunião. A Comissão pretende ser «um elemento positivo, que contribua para a melhoria da performance da região Centro em matéria de fogos», sublinhou o presidente da CCDR Centro Ribau Esteves. Na primeiro reunião, a CRGIFR Centro aprovou o início do processo de revisão do Programa Regional de Ação do Centro. A proposta do presidente da CCDRC Centro, tem por objetivo «tornar este instrumento de gestão do território mais realista e concretizável, com a devida sustentabilidade económico-financeira, estruturando-se melhor para o tornar mais fácil de conhecer e utilizar».

A revisão do Programa Regional de Ação do Centro tem de conferir «o realismo necessário a um instrumento que tem que ser mensurável e concretizável de forma a que seja, verdadeiramente, um instrumento para operacionalizar, contribuindo para melhorar a gestão do território», acrescentou Ribau Esteves, citado num comunicado enviado a O INTERIOR, a propósito de algumas questões levantadas por representantes dos municípios quanto ao financiamento dos Programas Sub-Regionais. O financiamento foi, de resto, apontado como uma das razões para estes programas não estarem numa fase mais adiantada de aprovação, sendo que o mais avançado é o da Região de Aveiro, que foi aprovado pela CRGIFR Centro na quinta-feira.

A CRGIFR Centro reúne a CCDR Centro, representantes regionais da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF), das Forças Armadas, Forças de Segurança, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Municípios através das Comunidades Intermunicipais, Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), entre outros, totalizando 42 entidades na Região Centro.