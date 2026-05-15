Bebé nasce em ambulância dos Bombeiros de Seia

Esta quarta-feira, 13 de maio, terminou de forma diferente para os Bombeiros Voluntários de Seia que tiveram o nacimento de um bebé dentro da ambulância da corporação. A bebé deste casal acabou por nascer dentro da ambulância dos Bombeiros de Seia, já à porta do Hospital da localidade.

Os pais agradecem à corporação e apontam que a «rapidez, profissionalismo, calma e humanidade fizeram toda a diferença num momento tão intenso e emocionante». A corporação descreve o parto com «inesperado mas vivido com total segurança, serenidade e profissionalismo». O parto contou com a intervenção dos operacionais Luis Alves e João Caetano, e a enfermeira Andreia Matos e o TEPH Armando Almeida da SIV Seia.