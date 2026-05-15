Lua Afonso distinguida com o prémio “Women Shaping Tech”

A jovem covilhanense Lua Afonso foi distinguida com o prémio “Women Shaping Tech” pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC), com o apoio de 12 grandes empresas parceiras.

O prémio monetário foi entregue por Sandra Almeida, diretora-geral da APDC, na presença de representantes das empresas que apoiam a iniciativa, entre elas a Google, MEO, Huawei, Vodafone, NOS, .PT, Accenture, AWS, DXC Technology, Inetum, NTT Data e Celfocus. O apoio atribuído a Lua Afonso destina-se a «contribuir para a sua participação no International Space Settlement Design Competition, reforçando também o incentivo ao talento feminino nas áreas STEM», adiantam os promotores em comunicado enviado a O INTERIOR. Segundo a APDC, o galardão pretende «transformar o compromisso empresarial em oportunidades concretas para jovens mulheres ligadas à ciência, tecnologia, engenharia e matemática».

Recorde-se que, aos 17 anos, a jovem considerada «prodígio» está na corrida para chegar à NASA, depois de vencer a fase europeia da maior competição internacional de design espacial para jovens. Lua Afonso tem vindo a destacar-se em várias áreas, entre elas a leitura, com dois prémios nacionais de leitura em voz alta e vencedora do Campeonato Nacional de Oratória e Eloquência. É também bicampeã nacional juvenil de “trail running” e, na escola, tem 20 valores a todas as disciplinas. Lua Afonso é aluna da Escola Quinta das Palmeiras, na Covilhã.