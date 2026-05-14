Unidade de Hospitalização Domiciliária comemora cinco anos na ULS da Guarda

A Unidade de Hospitalização Domiciliária da Unidade Local de Saúde da Guarda comemora cinco anos de existência e de serviço ao domicílio junto dos utentes, com uma resposta «diferenciada, segura, humanizada e centrada no doente».

No âmbito das comemorações, foi inaugurada uma exposição no átrio da Consulta Externa do Hospital Susa Martins, na Guarda, dedicada ao percurso da Unidade, à sua atividade ao longo destes cinco anos e ao impacto da Hospitalização Domiciliária na qualidade e humanização dos cuidados prestados.

Na sessão de comemoração dos cinco anos da equipa o diretor clínico para os cuidados de saúde hospitalares, Nuno Sousa, sublinhou que o objetivo é ««cuidar cada vez mais dos nossos doentes em casa e ampliar a área de influência da ULS da Guarda no distrito, chegando a mais utentes e com mais qualidade». Já o diretor do Serviço, João Correia apontou a importância da «inovação tecnológica e da telemedicina no futuro da Hospitalização Domiciliária».

A enfermeira da equipa, Marta Morgado, quer que o serviço da ULS da Guarda continue a «crescer, aumentar e fazer mais e melhor». Já a médica que integra a equipa, Paula Neves, salienta a «dimensão humana e relacional dos cuidados prestados no domicílio» e reforça que, além dos utentes, os profissionais também criam relação com «os familiares e até com os animais de estimação».