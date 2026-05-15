Colóquio ibérico sobre “O corço no século XXI” no sábado em Sabugal

O auditório municipal do Sabugal recebe, no sábado, o colóquio ibérico “O Corço no Século XXI”, que contará com a participação de oradores portugueses e espanhóis para partilha de conhecimentos e promoção do debate sobre este cervídeo.

Serão abordadas temáticas como o turismo cinegético, a evolução do corço em Portugal e no concelho do Sabugal, bem como o aproveitamento sustentável do corço em Espanha, “Cephenemia Stimulator em corços portugueses” e a regulação do setor, entre outras. O colóquio é promovido pela Associação do Corço Português, em parceria com o município do Sabugal, Clube Português de Monteiros – Associação Nacional de Caça Maior e Associação do Corço Espanhol. Estas entidades vão aproveitar a iniciativa para estabelecer protocolos de colaboração. A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória.