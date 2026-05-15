Hospital da Guarda com mais um cardiologista

A Unidade Local de Saúde da Guarda (ULSG) reforçou recentemente o Serviço de Cardiologia do Hospital Sousa Martins com a integração do cardiologista Almir Fontes.

Especialista em Cardiologia e também professor universitário, Almir Fontes irá contribuir para uma «melhor prestação de cuidados de saúde diferenciados, mas também no âmbito da formação médica, da promoção da investigação e do desenvolvimento científico da instituição», diz em nota publicada nas redes sociais a ULSG.

Para Rita Figueiredo, presidente do Conselho de Administração da ULSG, a integração deste especialista permitirá o «fortalecimento da capacidade assistencial da instituição e a melhoria contínua dos cuidados prestados à comunidade», lê-se na mesma publicação.