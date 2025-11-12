A Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente (CNSMCA), no seguimento da contestação apresentada pela ULS Guarda à proposta de Referenciação Hospitalar em Pediatria, informou que o Serviço de Pediatria da ULS da Guarda passa a Nível lla.

Assim, e no seguimento da polémica pública sobre a possibilidade de desclassificação do serviço de Pediatria do Hospital Sousa Martins, a CNSMCA sublinha que «nunca esteve em causa a idoneidade, a qualidade assistencial nem o investimento continuado realizado no Serviço de Pediatria e nas suas valências». A Comissão responde à ULS Guarda que o «Serviço de Pediatria da ULS da Guarda garante uma resposta diferenciada e abrangente às necessidades da população pediátrica, assegurando cuidados em regime de consulta, internamento, hospital de dia e urgência», nomeadamente pelas Consultas de Pediatria Geral e Neurodesenvolvimento, «com acompanhamento de crianças e adolescentes, incluindo aquelas com necessidades específicas de desenvolvimento».

A CNSMCA assegurou ainda que irá integrar os contributos fundamentados apresentados pela ULS Guarda na versão final da Rede de Referenciação Hospitalar em Pediatria.

Assim, no comunicado a que O INTERIOR teve acesso, e «tendo em conta os contributos e esclarecimentos enviados» pela ULS presidida por Rita Figueiredo, a Comissão assume que na Proposta Final o Serviço de Pediatria da ULS da Guarda, será qualificado no Nível IIa, «classificação que traduz com justiça o mérito científico, a capacidade formativa e a diferenciação funcional da unidade».