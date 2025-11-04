A Sword Health pretende investir 250 milhões de euros até 2028

A Sword Health deverá investir €250 milhões até 2028 e criar um hub mundial de inovação para o uso de inteligência artificial em saúde em Portugal.

A empresa irá investir 60 milhões de euros em recursos humanos nos próximos três anos, passando dos atuais 500 colaboradores para mais de 930 pessoas a operar em Portugal.

A Sword Health, que segunda-feira recebeu o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, divulgou que o número de engenheiros mais do que duplicará durante esse período, passando de 340 para mais de 700, com os recursos humanos a serem um dos pilares estratégicos do investimento a par da infraestrutura tecnológica e da investigação e desenvolvimento, explicou o presidente executivo e fundador da empresa, o guardense Virgílio Bento.

A empresa é hoje uma referência mundial em Inteligência Artificial para a saúde — e está a reforçar o seu investimento em Portugal com a criação de um hub global de inovação, mais emprego qualificado e novas oportunidades para o talento português.