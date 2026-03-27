Alunos da EPT de Trancoso na final de concurso “ARRISCA C”

O projeto “FireShield Solar+”, desenvolvido por cinco alunos da escola Profissional de Trancoso (EPT), está na final da 14ª edição do Concurso de Ideias de Negócio “ARRISCA C”, na categoria Inovação Júnior.

O trabalho dos estudantes do 11º ano do Curso de Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos, sob a orientação da professora Tânia Chouzal, está entre os três melhores projetos da competição nesta categoria. A final terá lugar no Instituto Pedro Nunes, em Coimbra, no dia 8 de abril. Os finalistas vão apresentar o “pitch” final perante o júri e o público. O projeto “FireShield Solar+” propõe o desenvolvimento de um «sistema solar “off-grid” integrado, concebido para fornecer energia, realizar monitorização ambiental e apoiar a primeira resposta em situações de risco». Segundo a equipa do projeto, a solução pretende contribuir para a «prevenção ativa de incêndios em zonas rurais e florestais sem acesso à rede elétrica, permitindo reforçar a vigilância e a capacidade de intervenção em territórios particularmente vulneráveis». O concurso de Ideias de Negócio “ARRISCA C” é promovido por 23 entidades copromotoras do Ecossistema Regional de Inovação INOVC+.