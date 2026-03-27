Museu do Côa recebe angariação de fundos com artes e sustentabilidade

Vila Nova de Foz Côa recebe, sexta e sábado, o “Wolfball”, uma iniciativa que tem por objetivo angariar fundos para apoiar iniciativas de proteção e preservação da biodiversidade que cruza música, cultura e sustentabilidade.

O evento, que decorre no Museu do Côa, encerrará com “Act in Synch”, uma conferência dedicada às artes e sustentabilidade. De acordo com os promotores da iniciativa, durante o período que antecede o evento, o museu acolhe uma residência artística que conta com o apoio da Fundação GDA e que reúne músicos portugueses e internacionais. As receitas do “Wolfball” revertem a favor da Rewilding Portugal, apoiando iniciativas de proteção e preservação da biodiversidade, com destaque para a conservação do lobo-ibérico, bem como projetos de sensibilização ambiental.