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Museu do Côa recebe angariação de fundos com artes e sustentabilidade

27 Março, 2026
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Escrito por ointerior

Vila Nova de Foz Côa recebe, sexta e sábado, o “Wolfball”, uma iniciativa que tem por objetivo angariar fundos para apoiar iniciativas de proteção e preservação da biodiversidade que cruza música, cultura e sustentabilidade.
O evento, que decorre no Museu do Côa, encerrará com “Act in Synch”, uma conferência dedicada às artes e sustentabilidade. De acordo com os promotores da iniciativa, durante o período que antecede o evento, o museu acolhe uma residência artística que conta com o apoio da Fundação GDA e que reúne músicos portugueses e internacionais. As receitas do “Wolfball” revertem a favor da Rewilding Portugal, apoiando iniciativas de proteção e preservação da biodiversidade, com destaque para a conservação do lobo-ibérico, bem como projetos de sensibilização ambiental.

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