Nova menção honrosa para argumento de Carlos Galinho Pires

O argumento “Obsessed”, uma adaptação cinematográfica do conto “Obcecada”, do livro “De Conto a Romance – Volume 2” de Carlos Galinho Pires, recebeu uma menção honrosa na edição de inverno dos “New York Screenwriting Awards 2026”.

O autor já tinha sido galardoado, com menções honrosas, noutras edições do mesmo festival pelos argumentos “The Captain Baloney Chronicles” e “The Vigilante”. Agora, trata-se de um “thriller”, que foi distinguido na categoria de argumentos de filmes de suspense. Com esta distinção, até ao momento, o autor guardense arrecadou 34 distinções em competições internacionais. Esta estória, que oscila entre filmes como “A Rapariga no Comboio” e “Jogo Justo”, foi escrita tendo como pano de fundo a cidade do Porto e uma vingança a um mulherengo, perpetrada por uma mulher misteriosa, uma de muitas, após se sentir traída. É a segunda vez que este argumento recebe uma distinção, sendo que a primeira foi em 2023, tendo sido semifinalista no “Emerging Screenwriters Suspense Screenplay Competition 2023”. «Desta vez, e após alguma reescrita suscitada pelo “feedback” recebido, que é sempre muito importante e necessário para melhorarmos enquanto argumentistas, voltei a submeter este argumento para competições tendo sido agora novamente galardoado, algo que me deixa muito feliz», disse o autor a O INTERIOR.