Semana da Leitura celebra livros, encontros e cultura em Trancoso

A cidade de Trancoso recebe desde segunda-feira mais uma edição da Semana da Leitura, que envolve escolas, autores e comunidade em torno dos livros.

A iniciativa começou com o escritor António Mota, que dinamizou uma conversa com alunos do 2º ciclo, no âmbito do Plano Nacional de Leitura. Até dia 11, há atividades para diferentes idades, desde contos para crianças e seniores com Bru Junça, até encontros de autores com alunos do ensino básico e secundário. O programa inclui também poesia falada com Karen David, “workshops” para professores com Tatiana Louro Bela e sessões literárias com Alexandre Parafita e Maria Inês Almeida. Há ainda o musical “O Feiticeiro de Oz” e atividades para famílias, incluindo uma caminhada encenada inspirada nas lendas locais. O evento encerra com uma conferência sobre cultura e bem-estar, pela médica Maria João Lopes. A Semana da Leitura é organizada pela Câmara de Trancoso.