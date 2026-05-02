Ana Margarida Prado esta noite no TMG

Hoje (21h30) será a fadista Ana Margarida Prado (na foto) que sobe ao palco do pequeno auditório com o álbum de estreia “Laço”. A artista tem três singles de sucesso “A ver as Vistas”, “Dois Altares” e “Rosa Brava”. Este trabalho, editado pelo Museu do Fado, conta com poemas de João Monge, assim como fados tradicionais e criações inéditas de autores e compositores como Agir, Bernardo Couto, João Filipe, Luísa Sobral, Marco Oliveira, Mário Laginha, Pedro de Castro e Vitorino. Para a jovem fadista, o fado é «uma expressão artística em permanente renovação, com letras contemporâneas e arranjos modernos que respeitam a tradição e a transportam para o presente».