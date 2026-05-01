Carolina de Deus no auditório municipal do Sabugal

A cantora e compositora Carolina de Deus atua esta sexta-feira (21h30) no auditório municipal do Sabugal.

A artista começou no piano de forma autodidata e ganhou visibilidade aos 18 anos ao chegar à final do programa “La Banda”. Influenciada por artistas como Amy Winehouse, The Beatles, Bárbara Tinoco, Jorge Palma e António Zambujo, Carolina de Deus destacou-se em 2022 com o single “Talvez…”, tornando-se uma das artistas mais procuradas no Shazam em Portugal e sendo nomeada para Revelação do Ano nos Globos de Ouro. No ano seguinte estreou-se com o álbum “Dores de Crescimento”. Desde então lançou novos temas e colaborações, incluindo trabalhos com Rodrigo Alarcon e Nena.