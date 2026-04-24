Camané no TMC~

O fadista Camané sobe ao palco do Teatro Municipal da Covilhã (TMC~) no sábado (21h30) para um concerto retrospetiva da sua carreira e interpretar também grandes clássicos, inéditos e fados tradicionais.

O artista é um dos mais importantes intérpretes de fado da sua geração, tendo demonstrado talento para o fado desde muito cedo, tenho ganho inclusivamente a Grande Noite do Fado de 1979, na categoria juvenil. Nos anos seguintes começou a cantar regularmente em casas de fado, consolidando o seu estilo marcado por interpretação contida, grande rigor musical e respeito pela tradição. O seu primeiro álbum, “Uma Noite de Fados” (1995), revelou-o ao grande público. Seguiram-se “Na Linha da Vida” (1998), “Sempre de Mim” (2008) e “Infinito Presente” (2015). «Camané é um intérprete com uma profundidade rara e um rigor melódico, que tem honrado a tradição sem deixar de a reinventar», refere a produção.