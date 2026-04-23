Miguel Araújo, Pluto, António Raminhos e SIAC em destaque na programação cultural da Guarda até junho

Miguel Araújo, Pluto (na foto), Marta Ren, Frankie Chavez, Orquestra Filarmónica Portuguesa, António Raminhos e a 9ª edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) são os destaques da agenda cultural da Guarda até junho.

A programação foi hoje apresentada no Teatro Municipal da Guarda (TMG), onde a vereadora com o pelouro da Cultura Cláudia Guedes afirmou que as 127 atividades calendarizadas são «o reflexo de uma Guarda enquanto centro vivo de criação, fruição e pensamento cultural. Resulta também do compromisso de não deixar ninguém para trás porque tentámos que a programação seja inclusiva, diversificada e acessível para diferentes públicos».

Até junho estão agendados concertos, teatro, exposições, dança, sessões de cinema, oficinas, conferências, apresentações de livros, roteiros literários e festivais de cultura popular. O cantautor Miguel Araújo é grande destaque de abril, com dois concertos no TMG, esta sexta e sábado, dia em que o Teatro Municipal vai celebrar 21 anos.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa, que interpretará a cantata “Carmina Burana”, de Carl Orff (9 de maio), o humorista António Raminhos (dia 22), os Pluto (dia 23), Frankie Chavez (dia 30) e Marta Ren (5 de junho) são outras propostas no TMG.

Já o Museu da Guarda vai organizar, entre outras atividades, a 9ª edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea (SIAC) da Guarda, que decorre de 11 a 19 de junho. A exposição principal intitula-se “Incerteza Objetiva” e tem curadoria de Martim Brion. A mostra reúne obras e instalações de um coletivo de artistas plásticos portugueses e alemães e será inaugurada no dia da abertura do Simpósio.

Os Festivais de Cultura Popular regressam a Aldeia Viçosa (‘As Mondegueiras’, 3 de maio), Corujeira (Jornadas da Lã, 30 e 31 de maio) e São Miguel e São Pedro do Jarmelo (Feira do Jarmelo, 6 e 7 de junho).

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.