Coral de Maçainhas e Orfeon Académico de Coimbra “cantam abril” no Paço da Cultura

“Há sempre alguém que resiste” é o tema do concerto que o Grupo Coral de Maçainhas, dirigido pela maestrina Rita Lourenço, e o Orfeon Académico de Coimbra vão dar esta quinta-feira (21h30), no Paço da Cultura, na Guarda.

Com 11 anos de atividade, o Grupo Coral de Maçainhas é constituído por mais de 30 elementos, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 11 e os 80 anos, de diferentes contextos sociais e profissionais. Fundado em 1880, o Orfeon Académico de Coimbra, dirigido pelo maestro Artur Pinho Maria, é o coro mais antigo de Portugal em atividade e um dos mais antigos da Europa. Integra estudantes da Universidade e do Instituto Politécnico de Coimbra, bem como das restantes instituições de ensino superior da cidade.